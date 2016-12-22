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В ВТБ сообщили о техническом сбое в мобильном и интернет-банке
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В ВТБ сообщили о техническом сбое в мобильном и интернет-банке
Финансы, 14:56
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В ВТБ сообщили о техническом сбое в мобильном и интернет-банке
В работе мобильного приложения и интернет-банка ВТБ произошел технический сбой — у пользователей возникает ошибка при входе в онлайн-сервисы банка
Фото: Олег Яковлев / РБК

Из-за технического сбоя клиенты ВТБ не могут совершать операции в мобильном банке, рассказали РБК в колл-центре банка.

«По техническим причинам возможны ошибки при входе в мобильный банк ВТБ и интернет-версии системы», — пояснили там. Наблюдаемый сбой может продлиться «ориентировочно» до 15:00 мск, уточнили в колл-центре ВТБ.

По словам одного из пользователей мобильного банка ВТБ, проблемы начались с 12:30.

РБК ожидает ответа пресс-службы банка о причинах сбоя.

Технические сбои в кредитных организациях не редкость. За последние несколько месяцев они наблюдались в работе сервисов Сбербанка, Тинькофф Банка, Росбанка, причем у некоторых не один раз.

В декабре 2017 года Сбербанк сообщал об ошибочных списаниях с карт клиентов и сложностях при проведении операций с картами «как Сбербанка, так и других финансовых организаций в банкоматах и в торговых сетях, обслуживаемых Сбербанком и другими банками». В этом же месяце несколько дней наблюдалась проблема в работе онлайн-сервисов Росбанка.

В конце ноября Сбербанк также заявлял о сбое при проведении операций с банковскими картами из-за технических неполадок. Кроме того, в июле 2017 года у Сбербанка по всей стране произошел сбой в платежной системе: клиенты в разных регионах России, в том числе в Москве, столкнулись с невозможностью провести операции по карточкам или через «Сбербанк Онлайн».

В январе этого года сбой в работе личного кабинета и мобильного приложения случился у Тинькофф Банка. У банка также было несколько сбоев в октябре 2017 года.

Автор: Екатерина Литова.
Теги: ВТБ , глобальный сбой
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