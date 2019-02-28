В работе мобильного банка ВТБ произошел сбой

При попытке зайти в приложение «ВТБ-Онлайн» на экране появляется сообщение о проведении профилактики. В кол-центре ВТБ заявили, что система банка уже должна возобновить штатную работу

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

В работе мобильного приложения «ВТБ-Онлайн» произошел сбой. При попытке зайти в мобильный банк появляется сообщение: «В настоящее время система находится на профилактике. Попробуйте зайти позднее».

В кол-центре ВТБ агентству ТАСС сказали, что никаких ограничений в работе уже быть не должно. «Ранее были проведены работы, но сейчас все должно работать в штатном режиме», — сказали в кол-центре.

«Работоспособность онлайн-сервисов уже восстановлена, о причинах сбоя вам в данный момент не можем сообщить», — сообщили РБК в кол-центре «ВТБ-Онлайн».

РБК направил запрос в ВТБ.

На сбои в работе приложения банка также пожаловались пользователи соцсетей. Пользователь seoulbrandy написал, что приложение перестало запускаться. «Шикарно, мобильный банк ВТБ не работает», — сообщил пользователь с ником winzard. Пользователь SemenovaAndzhel пожаловалась, что приложение ВТБ «тормозит, когда очень надо».