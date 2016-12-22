В работе мобильного банка ВТБ произошел сбой

В работе мобильного банка ВТБ наблюдаются «временные ограничения», сообщили РБК в прес​с-службе кредитной организации.

«Действительно, наблюдаются временные ограничения в работе мобильного банка ВТБ. Вопрос будет решен в ближайшее время. Приносим нашим клиентам искренние извинения за доставленные неудобства», — сказали в пресс-службе.

С 11:00 мск клиенты ВТБ в мобильном приложении банка сталкивались с невозможностью совершать переводы. Позднее возникли проблемы и с входом в мобильный банк.

О причинах сбоя в пресс-службе кредитной организации пока не говорят.

В августе ВТБ предупреждал о временной недоступности своих информационных систем, в том числе интернет-банка и мобильного приложения. Тогда это было связано с работами по их обновлению.



