В работе мобильного банка ВТБ произошел сбой
Финансы, 16:36
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В работе мобильного банка ВТБ произошел сбой
В работе мобильного банка ВТБ наблюдаются «временные ограничения», сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.
«Действительно, наблюдаются временные ограничения в работе мобильного банка ВТБ. Вопрос будет решен в ближайшее время. Приносим нашим клиентам искренние извинения за доставленные неудобства», — сказали в пресс-службе.
С 11:00 мск клиенты ВТБ в мобильном приложении банка сталкивались с невозможностью совершать переводы. Позднее возникли проблемы и с входом в мобильный банк.
О причинах сбоя в пресс-службе кредитной организации пока не говорят.
В августе ВТБ предупреждал о временной недоступности своих информационных систем, в том числе интернет-банка и мобильного приложения. Тогда это было связано с работами по их обновлению.