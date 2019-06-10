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United Technologies $149 (+15,31%) прогноз Barclays Capital к 07.06.20 Купить
Schlumberger $50 (+40,53%) прогноз Stifel к 07.06.20 Купить
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«Дело Baring Vostok» ,  
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Правозащитники потребовали от главы ФСИН объяснить неучастие Калви в ПМЭФ

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии в Москве Иван Мельников направил письмо директору Федеральной службы исполнения наказаний Геннадию Корниенко. В обращении он предлагает главе ФСИН объяснить, почему основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви не смог посетить Петербургский международный экономический форум. Документ имеется в распоряжении РБК.

Майкл Калви ранее содержался в СИЗО, однако был переведен под домашний арест. Мельников отметил, что ряд руководителей госведомств и деловых объединений страны выражали надежду увидеть Калви на форуме. Об этом же говорил и представитель президента Дмитрий Песков. ФСИН, в свою очередь, выражала готовность доставить Калви в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях форума.

«На основании ФЗ-76 «Об общественном контроле, а также ФЗ-82 «Об общественных объединениях» направляю Вам вопрос для рассмотрения по подведомственности. Прошу предоставить информацию о причинах, которые воспрепятствовали участию Майкла Калви в форуме», — написал Мельников главе ФСИН.

11 апреля суд перевел Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд руб., под домашний арест. Позднее ему продлили меру пресечения до 14 июля. Калви подавал заявку на участие в ПМЭФ-2019. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков после этого заявил, что в Кремле хотели бы увидеть бизнесмена среди участников форума.

30 мая Baring Vostok отправил в Следственный комитет (СК) прошение об участии Калви в ПМЭФ. Для этого требовалось разрешение на выезд из Москвы. 3 июня Baring Vostok сообщил, что Калви уже оплатил бейдж премиум-уровня ПМЭФ-2019. Он позволил бы ему попасть в том числе и на пленарное заседание с участием Владимира Путина. Однако 7 июня Калви сообщил адвокатам, что «его запланированная поездка на ПМЭФ, по-видимому, не состоится по не зависящим от него причинам».

Бизнес
Иностранные инвесторы не стали обсуждать с Путиным санкции и дело Калви

Теги: новости РБК, УФСИН, Иван Мельников, ОНК Москвы
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