В Кремле заявили о желании увидеть Майкла Калви на ПМЭФ

В Кремле знают Майкла Калви «как благонадежного бизнесмена», заявил пресс-секретарь президента. По его словам, дело Калви, отправленного под домашний арест, находится на личном контроле у Путина

Майкл Калви (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В Кремле хотели бы, чтобы основатель Baring Vostok Майкл Калви принимал участие в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, и сожалеют о возникших у него проблемах с законом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается дела Майкла Калви. Это, конечно, очень досадная ситуация. Нам очень жаль. Нам, конечно, хотелось бы видеть его среди участников форума. Но я не считаю, что мы можем здесь как-то оценивать это дело», — сказал Песков во время интервью программе SophieCo на телеканале RT.

По словам представителя Кремля, Калви «был довольно активным игроком на российском рынке» больше 15 лет. «Мы все знаем его как благонадежного бизнесмена, приверженца российского рынка», — заметил он.

Песков также добавил, что в Кремле не могут оценивать уголовное дело, в рамках которого Калви был задержан. «Я не считаю, что мы можем здесь как-то оценивать это дело. Мы не знаем, какой характер оно носит», — сказал пресс-секретарь президента России. Тем не менее, по его словам, Владимир Путин «предоставил все необходимые разъяснения» на встрече с представителями деловых кругов Франции, которые задавали российскому лидеру вопрос о судьбе основателя инвестфонда Baring Vostok.