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«Дело Baring Vostok» ,  
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В Кремле заявили о желании увидеть Майкла Калви на ПМЭФ
В Кремле знают Майкла Калви «как благонадежного бизнесмена», заявил пресс-секретарь президента. По его словам, дело Калви, отправленного под домашний арест, находится на личном контроле у Путина
Майкл Калви (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В Кремле хотели бы, чтобы основатель Baring Vostok Майкл Калви принимал участие в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, и сожалеют о возникших у него проблемах с законом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается дела Майкла Калви. Это, конечно, очень досадная ситуация. Нам очень жаль. Нам, конечно, хотелось бы видеть его среди участников форума. Но я не считаю, что мы можем здесь как-то оценивать это дело», — сказал Песков во время интервью программе SophieCo на телеканале RT.

По словам представителя Кремля, Калви «был довольно активным игроком на российском рынке» больше 15 лет. «Мы все знаем его как благонадежного бизнесмена, приверженца российского рынка», — заметил он.

Песков также добавил, что в Кремле не могут оценивать уголовное дело, в рамках которого Калви был задержан. «Я не считаю, что мы можем здесь как-то оценивать это дело. Мы не знаем, какой характер оно носит», — сказал пресс-секретарь президента России. Тем не менее, по его словам, Владимир Путин «предоставил все необходимые разъяснения» на встрече с представителями деловых кругов Франции, которые задавали российскому лидеру вопрос о судьбе основателя инвестфонда Baring Vostok.

Бизнес
Baring Vostok передал СК прошение об участии Калви в ПМЭФе

«Не о сути самого дела, а о том, что процесс идет при строгом соблюдении российского законодательства... Но никакого волюнтаризма здесь нет. Есть российское законодательство, и его надлежит соблюдать», — отметил Песков, напомнив, что необходимо дождаться окончания расследования.

Отвечая на вопрос, находится ли это дело под личным контролем Владимира Путина, Песков ответил: «Да, конечно».

«Его информируют, он получает об этом отчеты… Дело это громкое. Он понимает, что в связи с ним у иностранных инвесторов возникает множество вопросов. Но закон есть закон — его надо соблюдать», — пояснил пресс-секретарь президента.

Фотогалерея 
Как арестовывали фигурантов «дела Baring Vostok»

Основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек арестовали в феврале в рамках уголовного дела о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд руб.

Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему было передано 59,9% акций International Financial Technology Group. При этом оценка акций в 3 млрд руб. была сильно завышена: их реальная стоимость не превышала 600 тыс. руб., считает следствие. Калви обвинения отрицает и связывает уголовное дело с акционерным конфликтом.

Позднее Калви и экс-главу бывшего главу банка «Восточный» Алексея Кордичева перевели под домашний арест, остальные фигуранты дела остались в СИЗО. Следствие попросило суд учесть, что в поддержку финансиста выступили многочисленные поручители.

Ходатайство об изменении меры пресечения следствие объяснило тем, что Калви «признал вину и дал изобличающие показания против себя и других обвиняемых по уголовному делу». Защита бизнесмена утверждает, что он показаний не дал и на сделку со следствием не пошел. Сейчас Калви нельзя покидать жилье и пользоваться средствами связи.

Ранее стало известно, что Baring Vostok передал в Следственный комитет прошение об участии Майкла Калви в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В фонде отметили, что сам Калви давно зарегистрирован как участник форума и надеется принять участие в мероприятиях, а также напомнили, что Baring Vostok, в чьем портфеле находятся 39 компаний, ежегодно участвует в ПМЭФ.

В этом году форум пройдет с 6 по 8 июня.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Майкл Калви, ПМЭФ, Baring Vostok, Дмитрий Песков, инвестиции
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