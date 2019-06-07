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ПМЭФ-2019 ,  
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Иностранные инвесторы не стали обсуждать с Путиным санкции и дело Калви
Участники встречи между президентом и иностранным бизнесом рассказали, что на ней обсуждалось и какие поручения по ее итогам дал глава государства
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Финальная встреча президента Владимира Путина с иностранными инвесторами, которая поздно вечером в пятницу завершилась на ПМЭФе, касалась участия бизнеса в нацпроектах, рассказали ее участники. Инвесторы не затрагивали уголовое дело против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.

«Могу сказать, что вся встреча посвящена участию иностранного бизнеса в нацпроектах», — сказал помощник президента Андрей Белоусов

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что встреча была очень предметной. «Президент давал в основном слово членам правительства, которые находились [на встрече]», — добавил он.

Президент поручил членам правительства продолжить обсуждение тех или иных тем и в Москве, «и даже здесь, на выходе», сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. «Сейчас министры будут рассказывать иностранным инвесторам, как им жить дальше», — сказал он и добавил, что тема Калви на форуме не поднималась.

Последнее подтвердил и вице-премьер Максим Акимов. По его словам, на встрече было «очень много цифровой инновационной повестки», в том числе предложения от компаний по улучшению регуляторной среды, поддержке инноваций и капиталовложений.

Глава шведской компании Ericson Бёрье Экхольм заявил, что на встрече с Путиным обсуждались 5G-сети и их внедрение. Отвечая на вопрос, почему Ericson остается в России, хотя в условиях санкций некоторые IT-компании покидают ее, он сказал: «Мы давно работаем в России в области телекоммуникаций и инфраструктуры, и хотим продолжать это в мире 5G».

Теги: Владимир Путин, Майкл Калви, Baring Vostok, ПМЭФ-2019
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