Путин сменил посла России в Сербии

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении послом России в Сербии Александра Боцана-Харченко. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Боцан-Харченко, выпускник МГИМО, в 2000-х годах работал в структурах Европейского департамента МИДа и, в частности, был представителем от России в международной переговорной комиссии по Косово. С 2009 по 2014 год Боцан-Харченко был послом России в Боснии и Герцеговине, после этого занял пост директора четвертого Европейского департамента МИДа.

Боцан-Харченко сменил на посту Александра Чепурина. Официально причины перестановки не сообщались.

В конце мая правоохранительные органы Косово во время рейда на севере территории, в основном заселенной сербами, задержали российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова. Местные власти заявили, что операция была организована в рамках борьбы с организованной преступностью и что россиянин мешал ее проведению.

Краснощеков с травмами был доставлен в больницу, на фоне требований посольства России его впоследствии освободили. Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай говорил, что дипломат объявлен на территории Косово персоной нон грата. ООН утверждала, что это технически невозможно.