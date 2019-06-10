Замглавы ФСИН назвал журналиста Ивана Голунова образцовым арестантом

Находящийся под домашним арестом спецкор «Медузы» соблюдает дисциплину, отметили во ФСИН. На прошлой неделе спецкора «Медузы» задержали и обвинили в сбыте наркотиков. Он сам утверждает, что пакеты с порошком ему подкинула полиция

Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов, которого на прошлой неделе отправили под домашний арест по обвинению в сбыте наркотиков, ведет себя дисциплинированно и не нарушает условий содержания. Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.

«Он ведет себя хорошо, дисциплинированно. Ничего не нарушает, ничего не покидает. К нему со стороны ФСИН никаких претензий по содержанию в условиях домашнего ареста нет. Можно сказать, образцовый арестант», — сказал он.

На Голунова надели два электронных устройства — браслет на ногу, который отслеживает передвижения, а также гаджет, который крепится на поясе и записывает перемещения Голунова в режиме реального времени, куда бы он ни направился.