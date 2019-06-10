Адмирал оценил действия российских моряков при сближении с крейсером США

Бывший начальник штаба ВМФ России адмирал Валентин Селиванов прокомментировал Национальной службе новостей (НСН) опасное сближение российского корабля «Адмирал Виноградов» и американского крейсера. Ранее телеведущий Владимир Соловьев обратил внимание, что во время опасной ситуации на вертолетной площадке «безмятежно загорал» один из российских моряков.

«Восточно-Китайское море. Наш корабль совершает мирный переход в открытом море. Матросы и личный состав пообедали. У них послеобеденный отдых. Жарко», — отметил Селиванов.

Он добавил, что у экипажа было право на отдых. «Люди получили законный отдых на переходе, загорают: человек не у пушки, корабль, слава богу, не в бою. Уверен, если один загорал, то и десятки загорали», — добавил адмирал.

7 июня пресс-служба Тихоокеанского флота заявила, что в Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересек курс российскому кораблю «Адмирал Виноградов». Командованию американского корабля был заявлен протест.