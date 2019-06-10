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China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Адмирал оценил действия российских моряков при сближении с крейсером США

Бывший начальник штаба ВМФ России адмирал Валентин Селиванов прокомментировал Национальной службе новостей (НСН) опасное сближение российского корабля «Адмирал Виноградов» и американского крейсера. Ранее телеведущий Владимир Соловьев обратил внимание, что во время опасной ситуации на вертолетной площадке «безмятежно загорал» один из российских моряков.

«Восточно-Китайское море. Наш корабль совершает мирный переход в открытом море. Матросы и личный состав пообедали. У них послеобеденный отдых. Жарко», — отметил Селиванов.

Он добавил, что у экипажа было право на отдых. «Люди получили законный отдых на переходе, загорают: человек не у пушки, корабль, слава богу, не в бою. Уверен, если один загорал, то и десятки загорали», — добавил адмирал.

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Появилось видео опасного сближения кораблей России и США в Тихом океане

7 июня пресс-служба Тихоокеанского флота заявила, что в Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересек курс российскому кораблю «Адмирал Виноградов». Командованию американского корабля был заявлен протест.

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США возложили ответственность за опасный маневр на российский корабль «Адмирал Виноградов». Отмечалось, что инцидент произошел в Филиппинском море.
 

Теги: Крейсер, военные
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Появилось видео опасного сближения кораблей России и США в Тихом океане
Политика
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