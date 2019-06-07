Появилось видео опасного сближения кораблей России и США в Тихом океане

Появилось видео опасного сближения кораблей России и США в Тихом океане

Россия обвиняет в опасном маневре американский ракетный крейсер, а США, в свою очередь, российский эсминец

Военно-морские силы США разместили в своем Twitter два видео, на которых виден момент опасного сближения американского ракетного крейсера USS Chancellorsville и российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» в Филиппинском море.

На одном из роликов видно, как к американскому кораблю подходит с правого борта российский эсминец класса «Удалой». На борту его палубы — красная звезда, на корме стоят несколько мужчин.

На другой видеозаписи российский корабль проходит уже очень близко параллельно американскому крейсеру. В пресс-службе американского флота это назвали «небезопасным и непрофессиональным сближением».