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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Появилось видео опасного сближения кораблей России и США в Тихом океане
Россия обвиняет в опасном маневре американский ракетный крейсер, а США, в свою очередь, российский эсминец

Военно-морские силы США разместили в своем Twitter два видео, на которых виден момент опасного сближения американского ракетного крейсера USS Chancellorsville и российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» в Филиппинском море.

На одном из роликов видно, как к американскому кораблю подходит с правого борта российский эсминец класса «Удалой». На борту его палубы — красная звезда, на корме стоят несколько мужчин.

Политика
США обвинили российский корабль в опасном маневре в Тихом океане

На другой видеозаписи российский корабль проходит уже очень близко параллельно американскому крейсеру. В пресс-службе американского флота это назвали «небезопасным и непрофессиональным сближением».

Политика
Российский корабль чуть не столкнулся с американским крейсером

По данным пресс-службы Тихоокеанского флота ВМФ России, события развивались в сопредельном Восточно-Китайском море. Российская сторона утверждает, что ракетный крейсер ВМФ США пересек курс российского эсминца и внезапно изменил направление своего движения в 50 м от «Адмирала Виноградова».

Автор: Анна Трунина
Теги: Тихий океан, военный корабль
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