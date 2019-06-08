Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане. Об этом журналист сообщил в своем Instagram.

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«Вот это выдержка!» — написал телеведущий, опубликовав видеоролик с маневром. Он также обратил внимание подписчиков на то, что во время опасной ситуации на вертолетной площадке «безмятежно загорал» один из членов российского экипажа.

Накануне в сети появилось видео опасного сближения кораблей России и США в Тихом океане. Российская сторона обвинила в опасном маневре американский ракетный крейсер, а США, в свою очередь, — российский эсминец.

Как пояснили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России, события развивались в сопредельном Восточно-Китайском море. По утверждению российской стороны, ракетный крейсер ВМФ США пересек курс российского эсминца и внезапно поменял направление своего движения в 50 м от «Адмирала Виноградова».

В свою очередь, в США возложили ответственность за опасный маневр на российский корабль, отметив, что инцидент произошел в Филиппинском море.