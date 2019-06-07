США обвинили российский корабль в опасном маневре в Тихом океане

США обвинили российский корабль в опасном маневре в Тихом океане

Ракетный крейсер Chancellorsville (Фото: AP)

США возложили ответственность за опасный маневр в Восточно-Китайском море на российский корабль «Адмирал Виноградов». Ранее российский Тихоокеанский флот сообщил, что ракетный крейсер США Chancellorsville пересек курс российского эсминца, из-за чего военные корабли чуть не столкнулись.

«Действуя в Филиппинском море, российский эсминец класса «Удалой» I DD 572 совершил небезопасный маневр по отношению к крейсеру ВМС США Chancellorsville, — цитирует Reuters заявление спикера 7-го оперативного флота США Клейтона Досса.

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