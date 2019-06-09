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Евросоюз признал новое правительство Молдавии

Евросоюз признал новое правительство Молдавии во главе с премьер-министром Майей Санду. Об этом говорится в совместном заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини и еврокомиссара Йоханнеса Хана, сообщает издание Noi.

«Европейский союз с одобрением принимает к сведению решения, принятые вчера парламентом Республики Молдова, в том числе о формировании правительственной коалиции», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что ЕС готов сотрудничать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закрепленным в совместном соглашении об ассоциации.

В то же время ЕС призывает политические партии и население страны к спокойствию и сдержанности. «Диалог между демократически избранными представителями должен оставаться ключом к поиску решения нынешнего политического кризиса», — говорится в заявлении представителей Евросоюза.

7 июня Конституционный суд Молдавии обязал Додона распустить парламент, из-за того что в трехмесячный срок он не смог сформировать правительство. Однако президент отказался выполнять это решение. На следующий день парламент утвердил новый состав правительства во главе с лидером Партии действия и солидарности Майей Санду, при этом Конституционный суд признал это решение незаконным.

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9 июня по решению Конституционного суда врио главы республики стал Павел Филипп, который первым указом лишил полномочий президента Игоря Додона. Он объяснил это невыполнением конституционных обязанностей молдавским президентом.

Сторонники Демократической партии на митинге обвинили Додона в госизмене и потребовали проведения досрочных президентских выборов в день парламентских выборов.

Теги: Молдавия, Евросоюз, Правительство
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