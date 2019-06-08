Глава СПЧ назвал домашний арест Голунова компромиссным вариантом

Решение Никулинского суда, который отправил под домашний арест журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков — это компромисс, который не устроит ни сторону защиты, ни сторону обвинения. Об этом «Интерфаксу» заявил глава Совета по правам человека Михаил Федотов.

По словам главы СПЧ, судья нашел компромиссный вариант, взвесив все доводы сторон. «Но, как сказано в «Трех мушкетерах»: «Для Атоса это слишком много, а для графа де Ла Фер слишком мало», — добавил он.

«Невиновного человека сажать под домашний арест незаконно, но это лучше чем сажать его в СИЗО. Данное дело нуждается в том, чтобы общественность проверила каждый шаг, сделанный следствием», — сказал Федотов ТАСС. По его словам, вопросом занимаются члены СПЧ.

Следствие требовало заключить Голунова под стражу на два месяца, ссылаясь на то, что журналист может скрыться, находясь на свободе. Прокуратура поддержала ходатайство. Адвокат просил освободить его подзащитного из-за истекшего срока задержания.