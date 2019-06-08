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China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Преследование Ивана Голунова ,  
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Глава СПЧ назвал домашний арест Голунова компромиссным вариантом

Решение Никулинского суда, который отправил под домашний арест журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков — это компромисс, который не устроит ни сторону защиты, ни сторону обвинения. Об этом «Интерфаксу» заявил глава Совета по правам человека Михаил Федотов.

По словам главы СПЧ, судья нашел компромиссный вариант, взвесив все доводы сторон. «Но, как сказано в «Трех мушкетерах»: «Для Атоса это слишком много, а для графа де Ла Фер слишком мало», — добавил он.

«Невиновного человека сажать под домашний арест незаконно, но это лучше чем сажать его в СИЗО. Данное дело нуждается в том, чтобы общественность проверила каждый шаг, сделанный следствием», — сказал Федотов ТАСС. По его словам, вопросом занимаются члены СПЧ.

Общество
Редакция РБК — о задержании Ивана Голунова

Следствие требовало заключить Голунова под стражу на два месяца, ссылаясь на то, что журналист может скрыться, находясь на свободе. Прокуратура поддержала ходатайство. Адвокат просил освободить его подзащитного из-за истекшего срока задержания.

Суд не удовлетворил ходатайство следователя и отправил журналиста под домашний арест до 7 августа. Ему запрещено общаться с кем-либо, кроме близких родственников, адвокатов и следователей, кроме того, журналисту ограничили использование средств связи. Помимо этого, Голунову нельзя будет покидать помещение, где он будет отбывать домашний арест.

Фотогалерея 
Журналист Иван Голунов в Никулинском суде. Фоторепортаж

Голунова задержали в Москве днем 6 июня. Полиция утверждает, что при себе у него были пять свертков с порошкообразным веществом, позднее еще еще один сверток, три пакета и весы были найдены у него в квартире. Сам журналист отрицает вину и считает произошедшее провокацией. Выступая в суде, Голунов заявил, что ему поступали угрозы из-за его расследования о похоронном бизнесе.



 

Теги: СПЧ, Михаил Федотов, Иван Голунов, домашний арест
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