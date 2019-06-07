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China Mobile $80 (+77,07%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Общество ,  
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Mash опубликовал видео с Голуновым после задержания

Издание Mash опубликовало в своем Twitter видео с корреспондентом «Медузы» Иваном Голуновым, которого накануне задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.

Когда именно сделана запись, не уточняется. На ней журналист, пристегнутый наручниками к сотруднику полиции, рассказывает о событиях после задержания.

По словам Голунова, у него были «стычки с сотрудниками уполномоченными», когда он просил предоставить ему адвоката. «Сегодня приезжала бригада скорой помощи, которая зафиксировала ушибы, кровоподтеки», — сообщил он. На просьбу показать травмы он демонстрирует на камеру царапины на спине.

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Редакция РБК — о задержании Ивана Голунова

Кроме того, добавил Голунов, один из сотрудников полиции наступил ему на грудь. Следов от этого не осталось, но журналист сообщил о болезненных ощущениях.

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Задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Что важно знать

Спецкор «Медузы» был задержан на Цветном бульваре в Москве 6 июня, когда шел на встречу с источником. Полиция утверждает, что при нем было найдено несколько свертков с порошкообразным веществом, а затем наркотическое вещество обнаружили у него дома. Журналисту долгое время не давали связаться с близкими и коллегами, а обыски в его квартире прошли с нарушениями, сообщал адвокат. Сам Голунов считает произошедшее провокацией.

Фотогалерея 
Пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова и задержания. Фоторепортаж

7 июня у здания столичного управления МВД прошли одиночные пикеты в поддержку корреспондента, полиция задержала нескольких участников акции.

Теги: Иван Голунов, журналист, задержание
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