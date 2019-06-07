Mash опубликовал видео с Голуновым после задержания

Издание Mash опубликовало в своем Twitter видео с корреспондентом «Медузы» Иваном Голуновым, которого накануне задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.

Когда именно сделана запись, не уточняется. На ней журналист, пристегнутый наручниками к сотруднику полиции, рассказывает о событиях после задержания.

По словам Голунова, у него были «стычки с сотрудниками уполномоченными», когда он просил предоставить ему адвоката. «Сегодня приезжала бригада скорой помощи, которая зафиксировала ушибы, кровоподтеки», — сообщил он. На просьбу показать травмы он демонстрирует на камеру царапины на спине.