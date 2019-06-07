С дозой манипуляций: о чем стоит помнить в связи с делом Ивана Голунова

Исследования показывают, что подброс и фальсификация доказательств по наркотической статье Уголовного кодекса — распространенное в России явление

Фабула дела задержанного 7 июня известного журналиста-расследователя Ивана Голунова вызвала недоверие у многих, и не только у журналистов. Среди экспертов в области права распространено мнение, что ст. 228 УК РФ («незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»), по которой ему может быть предъявлено обвинение, создает немало возможностей для злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.

Что нам говорят современные социологические исследования о том, подбрасывают ли полицейские в России наркотики? Ответ таков: судя по всему, подбрасывают и это не единичные случаи.

Есть множество историй, где незаконная манипуляция с наркотиками со стороны сотрудников правоохранительных органов кажется имевшей место (из последних — дело главы отделения общества «Мемориал» в Чечне Оюба Титиева), но это лишь отдельные истории (anecdotal evidence). Что же могут сказать исследования, построенные на более широких данных? Их, к сожалению, мало, и точных оценок они не дают, но в целом подтверждают, что такая практика распространена.

Во-первых, мы знаем о подбросах из качественных (то есть проведенных методом интервью) исследований наркопотребителей. Анализ 209 интервью с людьми, употребляющими героин, из Москвы, Барнаула и Волгограда говорит о том, что «подброс доказательств» (planting evidence) — эффективный способ устрашения, вымогательства и закрытия палочной отчетности по уголовным делам.

Во-вторых, интервью с людьми, которые, будучи задержанными с наркотиками, откупались от полиции, говорят в сущности о том же: иногда некоторые сотрудники полиции при отказе давать взятку могут припугнуть тем, что докинут дозу нужного вещества до более высокого квалифицирующего размера, что повлечет либо возбуждение уголовного дела, либо санкцию по более тяжкой части ст. 228 УК РФ.