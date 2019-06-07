Полиция возобновила задержания на пикетах в поддержку Голунова в Москве

Сотрудники полиции в Москве возобновили задержания участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого заподозрили в покушении на сбыт наркотиков, сообщает корреспондент РБК. За почти час было задержано три человека.

Акции проходят у столичного управления МВД. На пикеты вышли в том числе журналисты Илья Азар, Павел Каныгин, Григорий Туманов, писатель Виктор Шендерович и другие. Днем 7 июня, через несколько минут после начала пикетов, около десяти человек были задержаны и доставлены в ОВД.

Позднее Туманов сообщил, что участников акции отпустили. Полиция не стала составлять на них протоколы.

Голунова задержали днем 6 июня на Цветном бульваре в Москве, когда он шел на встречу с источником. Полиция утверждает, что у мужчины нашли пять свертков с порошкообразным веществом, а у него дома — еще один сверток, три пакета и весы. Полиция показала несколько снимков с места обысков, но позднее признала, что только один из них был сделан в квартире журналиста.