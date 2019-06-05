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Пентагон представил Турции варианты в обмен на отказ от С-400

США предложили Турции несколько вариантов, которые позволили бы ей отказаться от российских систем ПВО С-400. Об этом заявил возглавляющий управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности генерал-лейтенант Чарльз Хупер в Брукингском институте.

Он отметил, что американские власти ясно дали понять правительству Турции, что покупка С-400 будет иметь последствия. «В то же время как союзник мы изложили ряд вариантов, которыми Турция могла бы воспользоваться и которые позволили бы ей не предпринимать этот шаг», — сказал он.

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При этом постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон заявила, что Турция должна сделать выбор между российскими системами С-400 и американскими истребителями F-35.

«Вы должны сделать выбор. Вы можете иметь одно или другое, но не оба», — сказала она, добавив, что Турция потеряет F-35, если получит С-400. Хатчинсон отметила, что Россия пытается «продолжить поиск путей», чтобы нарушить и ослабить НАТО.

В конце 2017 года Россия и Турция заключили соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионом С-400. Сумма контракта составила $2,5 млрд. Против сделки выступает США, однако власти Турции не хотят уступать.

Теги: Пентагон США, Турция, С-400, F-35
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