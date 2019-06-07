Путин опроверг планы по объединению России и Белоруссии

Оснований для государственного объединения России и Белоруссии в 2024 году нет, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«По моему глубокому убеждению, мы все-таки один народ, но так сложилось, что мы живем в разных странах. Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения, у нас нет таких планов, целей нет», — уточнил он.

Путин также отметил, что многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано. По его словам, они обсуждали с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, могут ли Россия и Белоруссия «в новых условиях сегодняшнего дня что-то выполнить из того, что не сделано» или добавить новые актуальные вопросы.