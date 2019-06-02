Новый посол России в Белорусии прибыл в Минск

Дмитрий Мезенцев стал послом в конце апреля, после того как от этой должности освободили Михаила Бабича. Ранее Мезенцев был главой комитета Совфеда по экономической политике

Дмитрий Мезенцев (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

В Минск прибыл новый посол России в Белорусии Дмитрий Мезенцев, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

«Вижу свою задачу, как и задачу коллектива посольства, в поддержке той огромной, по-своему уникальной, практики взаимодействия между Россией и Беларусью, которая сложилась за эти годы», — заявил Мезенцев накануне в интервью ТАСС.

30 апреля президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от обязанностей посла в Белоруссии и специального представителя главы государства по развитию торгово-экономического сотрудничества с Минском. Одновременно должность посла получил Мезенцев.

Бабич проработал послом меньше года, его назначили на этот пост в августе 2018 года. Источник РБК, близкий к Кремлю, ранее говорил, что что на Бабича регулярно жаловался президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого «не устраивала слишком активная деятельность» дипломата. Собеседник РБК в МИДе утверждал, что за счет статуса спецпредставителя Бабич нередко решал задачи в обход министерства, не согласовывая с ним свои действия, «что не могло не раздражать МИД».