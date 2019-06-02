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Новый посол России в Белорусии прибыл в Минск
Дмитрий Мезенцев стал послом в конце апреля, после того как от этой должности освободили Михаила Бабича. Ранее Мезенцев был главой комитета Совфеда по экономической политике
Дмитрий Мезенцев (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

В Минск прибыл новый посол России в Белорусии Дмитрий Мезенцев, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

«Вижу свою задачу, как и задачу коллектива посольства, в поддержке той огромной, по-своему уникальной, практики взаимодействия между Россией и Беларусью, которая сложилась за эти годы», — заявил Мезенцев накануне в интервью ТАСС.

30 апреля президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от обязанностей посла в Белоруссии и специального представителя главы государства по развитию торгово-экономического сотрудничества с Минском. Одновременно должность посла получил Мезенцев.

Бабич проработал послом меньше года, его назначили на этот пост в августе 2018 года. Источник РБК, близкий к Кремлю, ранее говорил, что что на Бабича регулярно жаловался президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого «не устраивала слишком активная деятельность» дипломата. Собеседник РБК в МИДе утверждал, что за счет статуса спецпредставителя Бабич нередко решал задачи в обход министерства, не согласовывая с ним свои действия, «что не могло не раздражать МИД».

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Новому послу, Дмитрию Мезенцеву, 59 лет. С июня 2009 по май 2012 года он был губернатором Иркутской области, после занимал пост генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (январь 2013 — декабрь 2015 года), откуда перешел на работу в Совет Федерации, где руководил комитетом по экономической политике. Верхняя палата парламента досрочно прекратила полномочия Мезенцева после его назначения послом в Белоруссии.

Автор: Константин Нагаев
Теги: посол России, Белоруссия
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