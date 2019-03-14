Посол заявил об отсутствии предложения Белоруссии войти в состав России

Говоря о вопросе вступления Белоруссии в состав России, российский посол в Минске Михаил Бабич заявил, что «этого никто никому не предлагал». Об этом он сказал в интервью «РИА Новости».

По словам Бабича, президент России Владимир Путин «неоднократно — и публично, и в личных разговорах с президентом Белоруссии довел свою позицию»: Москва выступает за двустороннее и взаимовыгодное развитие Союзного государства, «если этого хотят наши белорусские друзья».

Если Минск не хочет развития Союзного государства, можно развивать «любой другой интеграционный формат отношений», добавил посол.

1 марта белорусский лидер Александр Лукашенко во время дискуссии с представителями общественности и СМИ заявил, что у России нет никаких намерений поглотить Белоруссию. Также он сказал, что если вынести вопрос о включении Белоруссии в состав России на голосование, большинство граждан его страны выскажется против, поскольку белорусы «хотят быть с Россией, но жить в своей квартире».