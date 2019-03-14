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Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Политика ,  
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Посол заявил об отсутствии предложения Белоруссии войти в состав России

Говоря о вопросе вступления Белоруссии в состав России, российский посол в Минске Михаил Бабич заявил, что «этого никто никому не предлагал». Об этом он сказал в интервью «РИА Новости».

По словам Бабича, президент России Владимир Путин «неоднократно — и публично, и в личных разговорах с президентом Белоруссии довел свою позицию»: Москва выступает за двустороннее и взаимовыгодное развитие Союзного государства, «если этого хотят наши белорусские друзья».

Если Минск не хочет развития Союзного государства, можно развивать «любой другой интеграционный формат отношений», добавил посол.

Политика
Лукашенко предложил включить Россию в состав Белоруссии

1 марта белорусский лидер Александр Лукашенко во время дискуссии с представителями общественности и СМИ заявил, что у России нет никаких намерений поглотить Белоруссию. Также он сказал, что если вынести вопрос о включении Белоруссии в состав России на голосование, большинство граждан его страны выскажется против, поскольку белорусы «хотят быть с Россией, но жить в своей квартире».

В декабре прошлого года Лукашенко сказал о желании Москвы включить Белоруссию в состав России «под предлогом глубокой интеграции». Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле о теме объединения двух стран в единое государство «не идет никаких разговоров».

Теги: Михаил Бабич, Белоруссия
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