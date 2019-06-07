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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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ПМЭФ-2019 ,  
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Тиньков заявил о чувстве стыда из-за дела Калви

Председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков высказал свое отношение к преследованию управляющего инвестфонда Baring Vostok Майка Калви, обвиняемого в мошенничестве.

«Дело Калви очень прискорбное и мне как россиянину стыдно», — сказал Тиньков на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РБК.

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В первый день работы ПМЭФ Тиньков появился со значком в поддержку Baring Vostok. Как отмечает Forbes, такие же значки надели глава «Роснано» Анатолий Чубайс, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, гендиректор Ozon Group Александр Шульгин, основатель Independent Media Дерк Сауэр, глава Gett Дэйв Вайсер, управляющий партнер Cushman & Wakefield Сергей Рябокобылко.

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Находящийся под домашним арестом Калви приобрел бейдж премиум-уровня для участия в ПМЭФ-2019. Baring Vostok направил прошение Следственному комитету России об участии Калви в форуме 30 мая. СК обсуждал варианты возможного появления Калви на ПМЭФ с его защитой. Глава Американской торговой палаты приглашал его выступить на форуме, он отмечал, что «слышал» о приезде Калви на пленарную часть круглого стола «Россия — США». ФСИН обещала помочь привезти бизнесмена на форум в Россию.

Калви и пятеро других фигурантов дела Baring Vostok были задержаны в Москве в конце февраля, их заподозрили в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». По версии следствия, подозреваемые убедили акционеров банка принять у Первого коллекторского бюро акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга. Никто из фигурантов дела не признает вину.

Теги: Олег Тиньков, Майкл Калви, Baring Vostok, ПМЭФ-2019
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