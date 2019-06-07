Тиньков заявил о чувстве стыда из-за дела Калви

Председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков высказал свое отношение к преследованию управляющего инвестфонда Baring Vostok Майка Калви, обвиняемого в мошенничестве.

«Дело Калви очень прискорбное и мне как россиянину стыдно», — сказал Тиньков на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РБК.

В первый день работы ПМЭФ Тиньков появился со значком в поддержку Baring Vostok. Как отмечает Forbes, такие же значки надели глава «Роснано» Анатолий Чубайс, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, гендиректор Ozon Group Александр Шульгин, основатель Independent Media Дерк Сауэр, глава Gett Дэйв Вайсер, управляющий партнер Cushman & Wakefield Сергей Рябокобылко.