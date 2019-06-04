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«Дело Baring Vostok» ,  
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Следственный комитет связался с защитой Калви по вопросу поездки на ПМЭФ
Следователи связывались с защитой Майкла Калви по поводу его возможной поездки на ПМЭФ. Прошение в СК Baring Vostok направил 30 мая, после этого Дмитрий Песков заявлял о желании Кремля увидеть его среди участников форума
Майкл Калви (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

После того как Baring Vostok отправил в Следственный комитет (СК) прошение об участии основателя фонда Майкла Калви, находящегося под домашним арестом, в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), следователи связывались с защитой предпринимателя, чтобы обсудить варианты его возможной поездки на форум. Об этом РБК сказал источник, близкий к фонду, и подтвердил собеседник, близкий к окружению Калви.

«Звонили обсуждать нюансы организации его возможной поездки со стороны ФСИН», — сказал источник. Следователь сказала, что Майкла Калви должны будут сопровождать сотрудники ФСИН, подтвердил второй собеседник, отметив, что фонд готов оплатить все билеты и проживание в гостинице. Решения от СК защита Калви пока не получила.

РБК направил запрос в Следственный комитет. В Baring Vostok отказались от комментариев.

Baring Vostok направил прошение в СК 30 мая, в документе защита Майкла Калви просит разрешить покинуть место пребывания под домашним арестом для участия в форуме с 6 по 8 июня. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы, чтобы Майкл Калви принял участие в форуме в Петербурге. «Что касается дела Майкла Калви. Это, конечно, очень досадная ситуация. Нам очень жаль. Нам, конечно, хотелось бы видеть его среди участников форума. Но я не считаю, что мы можем здесь как-то оценивать это дело», — говорил Песков.

Песков добавил, что пару месяцев назад президент Владимир Путин встречался с представителями французского бизнеса, среди которых был гендиректор Total Патрик Пуянне. Участники встречи поднимали вопрос о судьбе Калви и Филиппа Дельпаля, другого фигуранта уголовного дела. Путин «предоставил все необходимые разъяснения» на встрече, добавил Песков, в частности о том, «что процесс идет при строгом соблюдении российского законодательства». «Мы, конечно, надеемся, что в итоге эти господа окажутся на свободе», — заключил пресс-секретарь президента.

Майкла Калви, партнеров фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина, бывшего главу банка «Восточный» Алексея Кордичева и главу Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максима Владимирова задержали в феврале по подозрению в мошенничестве на 2,5 млрд руб. Банк «Восточный», совет директоров которого возглавляет Калви, уступил кредит ПКБ на 2,5 млрд руб. в обмен на ценные бумаги люксембургского фонда IFTG. Банк оценил их в 3 млрд руб., но, по версии следствия, акции IFTG стоили 600 тыс. руб., и таким образом, был нанесен ущерб «Восточному». Уголовное дело было возбуждено по заявлению в ФСБ миноритарного владельца «Восточного» Шерзода Юсупова, партнера Артема Аветисяна. Все фигуранты дела, кроме Кордичева, отрицают свою вину.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Следственный комитет, ПМЭФ, Майкл Калви
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