Кудрин назвал арест Калви шоком для экономики России

Ситуация с основателем инвестфонда Baring Vostok Майклом Калви стала шоком для российской экономики. Об этом на Петербургском экономическом форуме заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает корреспондент РБК.

По его словам, с начала года отток капитала из России удвоился, достигнув $40 млрд.

Кудрин напомнил данные опроса Федеральной службы охраны об отношении бизнесменов к судам, согласно которым более 55% предпринимателей не доверяют судебной системе, а 70% считают ведение бизнеса небезопасным. По словам главы Счетной палаты, ситуация с Калви «еще раз это показывает».

«С одной стороны заявляют, что он обладает высокой репутацией, с другой стороны почему-то держат под арестом», — заявил Кудрин и добавил, что в это время мог бы «спокойно идти объективный процесс».