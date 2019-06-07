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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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ПМЭФ-2019 ,  
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МЭР пояснило сообщения о «запрете» общаться с журналистом из США

Сообщение газеты The New York Times о том, что пресс-служба Минэкономразвития «запретила» неназванному американскому журналисту брать интервью у министра Максима Орешкина, являются неправдой. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Орешкина Маргарита Папченкова.

О «запрете» упоминалось в статье, посвященной визиту главы КНР Си Цзиньпиня в Россию и на Петербургский экономический форум (ПМЭФ). Среди прочего, в заметке говорилось о том, что на фоне дела Майкла Калви и ареста другого американского гражданина Пола Уилана западные инвесторы не хотят ехать на форум. Также там упоминалось и о запрете неназванному американскому журналисту брать интервью у министра Максима Орешкина. При этом в статье приводилось объяснение ведомства о том, что «приветствуются только российские граждане».

В ведомстве РБК сообщили, что Максим Орешкин дал интервью российскому корреспонденту New York Times, обсуждался также приход другого корреспондента — иностранца. «В зданиях госорганов действует особый режим прохода иностранцев (не только журналистов, а всех иностранных граждан), требуется отдельный пропуск, оформление которого занимает немного дольше обычного, поэтому Минэкономразвития попросило редакцию NYT прислать данные иностранного журналиста пораньше, чтобы успеть оформить всё к моменту интервью и не сорвать дедлайны уважаемой газеты», — рассказала РБК Маргарита Папченкова.

Но в итоге NYT решила послать на встречу только одного корреспондента (гражданина России). «Очень жаль, поскольку хотелось бы, чтобы иностранный журналист своими глазами посмотрел на российских чиновников и понял, что они не такие страшные. Орешкин регулярно дает интервью иностранным СМИ, и все они с пониманием относятся к процедуре прохода в здание; иногда интервью и вовсе проводились вовне, если технически не удавалось вовремя оформить пропуск», — сказала она. По ее словам, только сегодня, на полях ПМЭФ, Орешкин дал интервью другому крупнейшему печатному изданию США, и на встрече присутствовало четыре иностранных гражданина.

Как ранее писала Financial Times, предприниматели и правительственные организации отказались принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в связи с делом против топ-менеджеров инвестфонда Baring Vostok, в частности в отношении его основателя Майкла Калви. Позже Forbes сообщил, что ряд крупных американских компаний все же примет участие в форуме. Однако бойкотировать мероприятие решил посол США в России Джон Хантсман из-за нахождения под домашним арестом инвестора Майкла Калви. Baring Vostok передал в Следственный комитет России прошение об участии Калви в форуме.

Как ранее заявлял замруководителя ФСИН Валерий Максименко, что его ведомство готово оказать содействие в поездке Калви из Москвы на ПМЭФ, однако для этого необходимо разрешение СК.

Теги: журналист, Минэкономразвития РФ, ПМЭФ-2019
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