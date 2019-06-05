Кучма счел абсурдом возможный перенос переговоров по Донбассу из Минска

Минск является единственным местом, где можно вести «нормальный диалог» по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом заявил представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске, сообщает БелТА.
«Это абсолютный абсурд, который не имеет под собой никаких оснований. Минск выбран. Это единственное место, где можно проводить нормальный диалог», — сказал Кучма.
По его словам, роль и место Минска в работе контактной группы «имеет колоссальное значение». Кучма также выразил надежду на персональную помощь Лукашенко в урегулировании конфликта.
В среду, 5 июня, в Минске проходит первая после смены президента на Украине встреча контактной группы по урегулированию ситуации на востоке страны.