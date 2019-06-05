Кучма счел абсурдом возможный перенос переговоров по Донбассу из Минска

Кучма счел абсурдом возможный перенос переговоров по Донбассу из Минска

Минск является единственным местом, где можно вести «нормальный диалог» по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом заявил представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске, сообщает БелТА.

«Это абсолютный абсурд, который не имеет под собой никаких оснований. Минск выбран. Это единственное место, где можно проводить нормальный диалог», — сказал Кучма.

По его словам, роль и место Минска в работе контактной группы «имеет колоссальное значение». Кучма также выразил надежду на персональную помощь Лукашенко в урегулировании конфликта.

В среду, 5 июня, в Минске проходит первая после смены президента на Украине встреча контактной группы по урегулированию ситуации на востоке страны.