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Кучма счел абсурдом возможный перенос переговоров по Донбассу из Минска

Минск является единственным местом, где можно вести «нормальный диалог» по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом заявил представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске, сообщает БелТА.

«Это абсолютный абсурд, который не имеет под собой никаких оснований. Минск выбран. Это единственное место, где можно проводить нормальный диалог», — сказал Кучма.

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По его словам, роль и место Минска в работе контактной группы «имеет колоссальное значение». Кучма также выразил надежду на персональную помощь Лукашенко в урегулировании конфликта.

В среду, 5 июня, в Минске проходит первая после смены президента на Украине встреча контактной группы по урегулированию ситуации на востоке страны.

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3 июня президент Украины Владимир Зеленский вернул Леонида Кучму в контактную группу по урегулировании ситуации в Донбассе. Ранее в переговорах со стороны Киева участвовал председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк допускал, что очередная встреча в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция и Германия) может состояться в июле текущего года.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин обсуждал вопрос возобновления диалога по урегулированию ситуации на востоке Украины в «нормандском формате». Однако конкретных прикидок по времени встречи нет.

Теги: Леонид Кучма, Донбасс, Минские соглашения, Александр Лукашенко, Минск
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