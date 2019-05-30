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Политика ,  
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В Киеве анонсировали возможную встречу в «нормандском формате» в июле
Участники урегулирования ситуации на Украине могут вернуться к переговорам в «нормандском формате» этим летом. Ближайшая встреча может состояться уже в июле
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

«Нормандская четверка» (Россия, Украина, Франция и Германия) может провести встречу в середине июля. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, передает ТСН.

«Сегодня у нас состоялась встреча президента Владимира Зеленского с министрами иностранных дел Франции и Германии, 90% встречи было посвящено обсуждению минского процесса, и такой активный диалог мы будем продолжать и готовиться к встрече в «нормандском формате». Это может произойти где-то в середине июля — это план», — сообщил Данилюк.

Он добавил, что в Киеве намерены изменить состав контактной группы по урегулированию в Донбассе («минской группы»). Имена новых участников группы он не назвал, однако отметил, что команда Зеленского не видит участником процесса Виктора Медведчука.

Ранее сам Медведчук заявлял что не планирует представлять интересы команды Зеленского на переговорах с Россией. «Позиция господина Зеленского, которую он сформулировал, полностью противоречит моему мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий», — говорил политик.

В июне во французской Нормандии должен отмечаться 75-летняя годовщина высадки союзников в Европе. В июне 2014 года в рамках празднования в Шато-де-Буневиль была проведена первая встреча в формате так называемой нормандской четверки — России, Украины, Франции и Германии. Однако, как стало известно 20 мая, президентов России и Украины в этом году на торжества не позвали. 22 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не обсуждал с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануюлем Макроном конкретику по возможной встрече в «нормандском формате».

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер ранее говорил, что возможность встречи нормандской четверки в июле обсуждалась, однако конкретных договоренностей по этому поводу нет. «Были дискуссии о возможности встречи в нормандском формате, возможно, уже в июле, я не думаю, что что-либо было запланировано», — указывал Волкер.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: «нормандский формат», Украина
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