Кучма прокомментировал свое возвращение в контактную группу по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма после своего назначения на пост главы трехсторонней контактной группы по Донбассу заявил, что, если раньше он работал «в качестве свадебного генерала», то теперь будет «работать на благо страны». Об этом он сказал на брифинге в администрации президента в Киеве, сообщает «Украинская правда».

«Я в своей жизни привык принимать решения, привык выполнять их и отвечать за них. Сегодняшняя встреча у президента показывает, что у меня есть такая возможность внести вклад в группу, созданную в нормандском формате», — отметил он.

«Если мы принимаем там (в трехсторонней контактной группе. — РБК) решения, то они должны выполняться. <...> Понимаю, что сегодня есть возможность работать на благо страны», — заключил Кучма.

В работе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины принимают участие представители России, Украины и ОБСЕ.