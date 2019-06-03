Кучма прокомментировал свое возвращение в контактную группу по Донбассу

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,25 -0,18 EUR Бирж. 73,12 +0,09 Brent 62,17 -3,88% USD Нал. 65,73 64,88 EUR Нал. 73,56 72,64 USD ЦБ 65,55 +0,17 EUR ЦБ 73,22 +0,37 EUR/USD 1,1204 +0,0037 BTC/USD Бирж. 8 471,00 -269,01 IMOEX 2 721,07 +2,09% RTSI 1 313,64 +2,06% DJIA 24 757,00 -0,23% Nasdaq 7 381,21 -0,97%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Газпром ₽274,61 (+16,46%) прогноз Sberbank Investment Research к 03.06.20 Купить
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Газпром ₽274,61 (+16,46%) прогноз Sberbank Investment Research к 03.06.20 Купить
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 65,55 (+0,17) Quote, 13:50
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 73,22 (+0,37) Quote, 13:50
Зеленский заявил об отсутствии у Киева планов «торговать суверенитетом» Политика, 17:11 Как проходит визит Дональда Трампа в Великобританию. Фоторепортаж Политика, 17:09  Приставы заявили о долге Улюкаева за неуплату транспортного налога Общество, 17:07 Минобороны РФ увидело в сносе бюста Жукову движение Украины к варварству Политика, 17:07 Глава Huawei проведет переговоры о локализации производства в России Технологии и медиа, 17:00 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 16:59 CNN узнал о попытках Мэй помешать встрече Трампа со сторонниками Brexit Политика, 16:56 Шнуров назвал рэп-баттлы неинтересным зрелищем Общество, 16:55 Жена Павла Мамаева пройдет проверку на наркотики на детекторе лжи Спорт, 16:54 Совладелец «Кофемании» Игорь Журавлев: «Мы не про «осваивать» Pro, 16:50 Самолет AirBaltic вернулся в Ригу после взлета из-за технических проблем Общество, 16:42 Прокуратура обвинила свидетеля по делу Захарченко в фальсификациях Общество, 16:41 В РАН отреагировали на обнаружение лингвистами нового союза Общество, 16:35 Бизнес победителей: здоровый перекус в любое время РБК и ВТБ, 16:30
Политика ,  
0 
Кучма прокомментировал свое возвращение в контактную группу по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма после своего назначения на пост главы трехсторонней контактной группы по Донбассу заявил, что, если раньше он работал «в качестве свадебного генерала», то теперь будет «работать на благо страны». Об этом он сказал на брифинге в администрации президента в Киеве, сообщает «Украинская правда».

«Я в своей жизни привык принимать решения, привык выполнять их и отвечать за них. Сегодняшняя встреча у президента показывает, что у меня есть такая возможность внести вклад в группу, созданную в нормандском формате», — отметил он.

Политика
Зеленский вернул Кучму в контактную группу по Донбассу

«Если мы принимаем там (в трехсторонней контактной группе. — РБК) решения, то они должны выполняться. <...> Понимаю, что сегодня есть возможность работать на благо страны», — заключил Кучма.

В работе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины принимают участие представители России, Украины и ОБСЕ.

Кучма уже участвовал в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе с 2014 года по октябрь 2018-го. В администрации Зеленского отметили, что за время работы Кучмы в контактной группе «удалось остановить полномасштабные боевые действия» и добиться возвращения более 3 тыс. украинских пленных с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР).

Теги: Леонид Кучма, Владимир Зеленский, Минские переговоры, Донбасс ..., вооруженный конфликт
Материалы по теме
Зеленский вернул Кучму в контактную группу по Донбассу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter