Кремль попросил Киев сделать «домашнее задание» для «нормандской встречи»

Президент России Владимир Путин обсуждал вопрос возобновления диалога по урегулированию ситуации на востоке Украины в «нормандском формате». Но позиции Киева до сих пор нет, поэтому говорить о том, когда будет возможен саммит, пока нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Еще не совсем сформированы и позиция украинской стороны, и команда украинской стороны. Поэтому здесь в данном случае требуется определенная домашняя работа. Пока конкретных каких-то прикидок по времени проведения этого саммита нет», — сказал представитель Путина.
Песков отметил, что «домашнее задание» должен выполнить официальный Киев, поскольку он «находится в стадии формирования и формулирования своих позиций».
В Киеве же считают, что ближайшая встреча «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия) может состояться в середине июля.