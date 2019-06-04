Кремль попросил Киев сделать «домашнее задание» для «нормандской встречи»

Киев до сих пор не сформулировал свою позицию по вопросу урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин обсуждал вопрос возобновления диалога по урегулированию ситуации на востоке Украины в «нормандском формате». Но позиции Киева до сих пор нет, поэтому говорить о том, когда будет возможен саммит, пока нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Еще не совсем сформированы и позиция украинской стороны, и команда украинской стороны. Поэтому здесь в данном случае требуется определенная домашняя работа. Пока конкретных каких-то прикидок по времени проведения этого саммита нет», — сказал представитель Путина.

Песков отметил, что «домашнее задание» должен выполнить официальный Киев, поскольку он «находится в стадии формирования и формулирования своих позиций».

В Киеве же считают, что ближайшая встреча «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия) может состояться в середине июля.