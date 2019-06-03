Зеленский вернул Кучму в контактную группу по Донбассу

Леонид Кучма покинул переговорную группу в октябре 2018 года, объяснив это своим возрастом: ему 80 лет. Первая после возвращения бывшего президента Украины встреча контактной группы запланирована на 5 июня

Леонид Кучма (Фото: Виктор Толочко / БелТА / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с членами украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе представил экс-президента Леонида Кучму как главу этой миссии, сообщается на сайте президента Украины.

«Мы обменялись мнениями, что в первую очередь надо делать. Проблема безопасности — один из главных вопросов», — сказал о встрече Кучма. Он также предложил объявить перемирие в зоне боевых действий на время сбора урожая.

В сообщении администрации украинского президента сделан акцент на том, что за время работы Кучмы в контактной группе «удалось остановить полномасштабные боевые действия», начать восстановление инфраструктуры Донбасса и добиться возвращения более 3 тыс. украинских пленных из самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

В работе трехсторонней контактной группы участвуют представители Украины, России и ОБСЕ. Агентство УНИАН уточняет, что заседание с участием Кучмы запланировано на 5 июня.