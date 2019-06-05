Зеленский обратился к руководству России после гибели военных в Донбассе

Зеленский обратился к руководству России после гибели военных в Донбассе

В своем обращении к России президент Украины указал, что его слова также адресованы «командованию ее оккупационных сил на Донбассе»

Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Обострение конфликта в Донбассе — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, во время недавнего обстрела в Донбассе погибли трое военнослужащих, еще три человека получили ранения.

«Хочу обратиться к руководству Российской Федерации и командованию ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии», — написал Зеленский в своем Facebook.

Он также добавил, что намерен обсудить сегодня «с европейскими коллегами» открытую демонстрацию этой агрессии. «А украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы», — пообещал президент Украины.

Ближайшая встреча по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе может пройти уже в середине июля, ранее говорил секретарь Совбеза Украины Александр Данилюк.