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Политика ,  
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Зеленский обратился к руководству России после гибели военных в Донбассе
В своем обращении к России президент Украины указал, что его слова также адресованы «командованию ее оккупационных сил на Донбассе»
Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Обострение конфликта в Донбассе — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, во время недавнего обстрела в Донбассе погибли трое военнослужащих, еще три человека получили ранения.

«Хочу обратиться к руководству Российской Федерации и командованию ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии», — написал Зеленский в своем Facebook.

Он также добавил, что намерен обсудить сегодня «с европейскими коллегами» открытую демонстрацию этой агрессии. «А украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы», — пообещал президент Украины.

Ближайшая встреча по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе может пройти уже в середине июля, ранее говорил секретарь Совбеза Украины Александр Данилюк.

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Зеленский назначил представителем в трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе (помимо Украины в нее входят Россия и ОБСЕ) Леонида Кучму, который уже занимал этот пост с 2014 по октябрь 2018 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Киев все еще не сформулировал свою позицию по вопросу урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе, а также команду, которая будет проводить соответствующую политику.

Власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости, в апреле 2014 года.

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Вопрос урегулирования конфликта обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, — так называемые минские соглашения, предусматривающие перемирие.

Несмотря на принятие документов, перестрелки между сторонами не прекращаются.

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Автор: Наталья Демченко
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский
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