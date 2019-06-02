СМИ сообщили о двух взрывах на востоке Ливии

СМИ сообщили о двух взрывах на востоке Ливии

Два начиненных взрывчаткой автомобиля взорвались возле штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Дерн на востоке страны. Как сообщает Reuters со ссылкой на медицинские источники и местных жителей, в результате ранения получили по меньшей мере 18 человек.

Эту информацию подтверждают источники телеканала Al Arabiya. Других подробностей в сообщении не приводится.

4 апреля ЛНА под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара начала наступление на столицу Ливии Триполи, подконтрольную признаваемым ООН правительством национального единства (ПНЕ) во главе с премьером Фаизом Сараджем. ЛНА без боя установила контроль над подступами к городу, однако в дальнейшем наступление остановилось.

В свою очередь ПНЕ объявило о начале операции «Вулкан гнева» — контрнаступления на позиции ЛНА. 29 апреля силам правительства удалось оттеснить армию Хафтара в южных районах Триполи.