Армия Хафтара обвинила правительство нацсогласия в ударах по жилым домам

Армия Хафтара обвинила правительство нацсогласия в ударах по жилым домам

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара Ахмед аль-Мисмари обвинил подконтрольные правительству национального согласия (ПНС) формирования в обстрелах жилых кварталов близ Триполи. Об этом сообщает Address Libya.

Он отметил, что атаки на жилые дома, расположенные к юго-востоку от Триполи, велись с воздуха.

«РИА Новости», ссылаясь на заявление аль-Мисмари, сообщает, что самолеты подконтрольных ПНС формирований атаковали мирных жителей, а также государственные и частные объекты в районах Айн Зара и Каср-бен-Гашир.

По словам представителя сил Хафтара, эти самолеты поднялись с аэродрома в Мисрате.Он уточнил, что в результате удара погибли четверо граждан Судана.