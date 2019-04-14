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Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
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Политика ,  
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Армия Хафтара обвинила правительство нацсогласия в ударах по жилым домам

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара Ахмед аль-Мисмари обвинил подконтрольные правительству национального согласия (ПНС) формирования в обстрелах жилых кварталов близ Триполи. Об этом сообщает Address Libya.

Он отметил, что атаки на жилые дома, расположенные к юго-востоку от Триполи, велись с воздуха.

«РИА Новости», ссылаясь на заявление аль-Мисмари, сообщает, что самолеты подконтрольных ПНС формирований атаковали мирных жителей, а также государственные и частные объекты в районах Айн Зара и Каср-бен-Гашир.

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По словам представителя сил Хафтара, эти самолеты поднялись с аэродрома в Мисрате.Он уточнил, что в результате удара погибли четверо граждан Судана.

Армия Халифы Хафтара начала наступление на Триполи 4 апреля, заявив о намерении очистить подконтрольную правительству во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем ливийскую столицу от «террористов». В тот же день начались первые боестолкновения ЛНА с войсками Сараджа.

7 апреля правительственные войска объявили о начале военной операции «Вулкан гнева». На следующий день после обстрела аэропорта Митига столкновения между противоборствующими силами за контроль над Триполи обострились.

Теги: Ливия, Халифа Хафтар, авиаудары, Триполи, жилые дома
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