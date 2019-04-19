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Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест маршала Хафтара
Хафтара и еще ряд военнослужащих обвиняют в обстрелах аэропорта Триполи, а также в причастности к гибели мирных жителей. В свою очередь военный прокурор армии Хафтара постановил арестовать ливийского премьер-министра Фаиза Сараджа
Халифа Хафтар (Фото: Esam Omran Al-Fetori / Reuters)

Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест маршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, ведущего наступление на столицу страны Триполи. Об этом сообщается в Twitter правительства национального согласия Ливии во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем, их поддерживает ООН.

Ранее о том, что военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара и шести военнослужащих под его командованием, сообщала газета Libya Observer. Их обвиняют в бомбардировках аэропорта Митига, находящегося примерно в 8 км в востоку от Триполи. Из-за них полеты были приостановлены. Также военных обвиняют в обстрелах из реактивных систем залпового огня «Град», которые привели к гибели и ранениям мирного населения, а также разрушению жилой инфраструктуры.

Премьер-министр Фаиз Сарадж призвал Международный уголовный суд расследовать преступления, совершенные ЛНА и Хафтаром, которого он назвал военным преступником, и потребовал привлечь виновных к ответственности. В письме, направленном в суд, Сарадж подтвердил, что ливийское правительство предоставит все необходимые документы и доказательства.

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В свою очередь, военный прокурор ЛНА также выдал ордера на арест десятков гражданских лиц, политиков и военнослужащих, сотрудничающих с правительством национального согласия, в том числе и на самого Сараджа.

Хафтар 4 апреля объявил о начале наступления на Триполи, подконтрольного правительству национального единства. Спустя четыре дня подконтрольные ему силы нанесли удар по столичному аэропорту. 17 апреля был проведен ракетный обстрел Триполи, при котором погибли по меньшей мере четыре человека, еще 23 мирных жителя получили ранения.

Автор: Григорий Дубов
Теги: Халифа Хафтар, Ливия, ордер на арест, Военная прокуратура
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