Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест маршала Хафтара

Хафтара и еще ряд военнослужащих обвиняют в обстрелах аэропорта Триполи, а также в причастности к гибели мирных жителей. В свою очередь военный прокурор армии Хафтара постановил арестовать ливийского премьер-министра Фаиза Сараджа

Халифа Хафтар (Фото: Esam Omran Al-Fetori / Reuters)

Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест маршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, ведущего наступление на столицу страны Триполи. Об этом сообщается в Twitter правительства национального согласия Ливии во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем, их поддерживает ООН.

Ранее о том, что военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара и шести военнослужащих под его командованием, сообщала газета Libya Observer. Их обвиняют в бомбардировках аэропорта Митига, находящегося примерно в 8 км в востоку от Триполи. Из-за них полеты были приостановлены. Также военных обвиняют в обстрелах из реактивных систем залпового огня «Град», которые привели к гибели и ранениям мирного населения, а также разрушению жилой инфраструктуры.

Премьер-министр Фаиз Сарадж призвал Международный уголовный суд расследовать преступления, совершенные ЛНА и Хафтаром, которого он назвал военным преступником, и потребовал привлечь виновных к ответственности. В письме, направленном в суд, Сарадж подтвердил, что ливийское правительство предоставит все необходимые документы и доказательства.

В свою очередь, военный прокурор ЛНА также выдал ордера на арест десятков гражданских лиц, политиков и военнослужащих, сотрудничающих с правительством национального согласия, в том числе и на самого Сараджа.