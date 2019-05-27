Кремль ответил на требование трибунала выдать Киеву арестованных моряков

В Москве не изменили позицию относительно произошедших в ноябре прошлого года событий в Керченском проливе: судьбу арестованных украинских моряков должны решить следствие и суд, а не трибунал, считают в Кремле

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Позиция Москвы относительно инцидента в Керченском проливе остается неизменной, и судьба находящихся под арестом украинских моряков зависит от хода следствия и решения суда. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в разговоре с газетой «Ведомости».

«Позиция не может измениться. Должны завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд», — подчеркнул он.

Речь идет об инциденте, который произошел в конце ноября прошлого года, когда неподалеку от Керчи российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины. По утверждению российской стороны, украинские корабли вошли в территориальные воды России без разрешения и предупреждения и продолжали двигаться, несмотря на требование остановиться. Корабли задержали и отбуксировали в Керчь, находившихся на них моряков арестовали, в настоящее время они находятся в СИЗО в Москве.

В Киеве заверяют, что предупреждали Москву о предстоящих маневрах, и в связи с этим считают действия России агрессией.