Более 286 млн рублей компенсаций выплатили по катастрофе SSJ-100

Родственникам погибших и пострадавших в результате авиакатастрофы с участием самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево выплатили 286 млн рублей. Об этом сообщил глава Минтранса России Евгений Дитрих, передает ТАСС.

«На сегодняшний день выплачено уже более 286,6 млн рублей. Из них 73,2 млн выплатили страховые компании, по состоянию на вчерашний день, 213,4 млн рублей заплатила компания («Аэрофлот» — прим. РБК)», — сказал Дитрих.

Министр назвал объем выплат «беспрецедентным». «Наверное, это лишь малая компенсация того, что могло бы быть заплачено, но на сегодняшний день ситуация такова. Выплаты продолжаются» — добавил он.

Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший 5 мая рейс из Москвы в Мурманск, совершил экстренную посадку через 30 минут после вылета в аэропорту Шереметьево. Во время приземления у лайнера загорелась хвостовая часть. Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41 человек.