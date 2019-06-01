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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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Более 286 млн рублей компенсаций выплатили по катастрофе SSJ-100

Родственникам погибших и пострадавших в результате авиакатастрофы с участием самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево выплатили 286 млн рублей. Об этом сообщил глава Минтранса России Евгений Дитрих, передает ТАСС.

«На сегодняшний день выплачено уже более 286,6 млн рублей. Из них 73,2 млн выплатили страховые компании, по состоянию на вчерашний день, 213,4 млн рублей заплатила компания («Аэрофлот» — прим. РБК)», — сказал Дитрих.

Министр назвал объем выплат «беспрецедентным». «Наверное, это лишь малая компенсация того, что могло бы быть заплачено, но на сегодняшний день ситуация такова. Выплаты продолжаются» — добавил он.

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Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший 5 мая рейс из Москвы в Мурманск, совершил экстренную посадку через 30 минут после вылета в аэропорту Шереметьево. Во время приземления у лайнера загорелась хвостовая часть. Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41 человек.

По факту случившегося СК завел уголовное дело в связи с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц. Среди основных версий катастрофы называли недостаточную квалификацию летчиков, плохую погоду и техническую неисправность. Следователи посчитали ошибкой экипажа открытое боковое окно, а также то, что пилоты не выключили двигатели после приземления, сообщали РБК собеседники, знакомые с ходом расследования. «Аэрофлот» опроверг нарушения инструкций со стороны экипажа.

Теги: аэропорт Шереметьево, денежные компенсации, авиакатастрофа, погибшие ..., Минтранс России, Евгений Дитрих, SSJ 100
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