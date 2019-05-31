На Украине против Порошенко завели новое уголовное дело

Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело против экс-президента Украины Петра Порошенко. Он подозревается в захвате власти и неисполнении решения суда при назначении подконтрольных себе членов Высшего совета правосудия. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов на своей странице в Facebook.

«Порошенко, нарушив прямой судебный запрет, в нарушение требований закона, собственным указом отменил условия конкурса и, действуя умышленно, по предварительному сговору организованной группой лиц, с целью сохранения контроля над судебной системой, уже после поражения на выборах незаконно назначил двух членов высшего органа системы правосудия», — написал Портнов.

Он добавил, что за это экс-президенту могут инкриминировать 109 статью Уголовного кодекса, которую ввел сам Порошенко. Наказание по этой статье предусматривает содержание под стражей.«Уверен, если ГБР будет действовать хотя бы в среднем темпе, уже к началу июля Порошенко может быть помещен в следственный изолятор», — заключил Портнов.

Ранее он отмечал, что против Порошенко готовятся десятки заявлений.