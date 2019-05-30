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YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
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Подозреваемый в организации взрыва в Лионе заявил о действиях от имени ИГ

Предполагаемый организатор взрыва в центре Лиона 24-летний Мухаммед Хишем М. сказал следствию, что действовал от имени «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России), сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники. Об этом также сообщил телеканал LCI.

Ранее подозреваемый отрицал причастность к организации и свою вину. Телеканалу неизвестно, почему он изменил показания.

При обыске у подозреваемого дома полиция обнаружила, что его запросы в интернете были связаны с джихадом, однако конкретных доказательств его связи с террористической организацией не нашли.

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Власти Франции допустили версию теракта в расследовании взрыва в Лионе

Взрыв в центре Лиона на улице Виктора Гюго произошел 24 мая. В результате пострадали 13 человек. Полиция задержала двоих подозреваемых по делу 25 мая. Одним из них был 24-летний студент-программист, чье фото полиция опубликовала днем ранее.

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СМИ узнали о покупке компонентов для бомбы в Лионе через интернет

По сообщениям французских СМИ, молодой человек переехал в Лион из Алжира по студенческой визе. Компоненты для бомбы он заказал через Amazon. Взрывное устройство приводилось в действие дистанционно.

Теги: Лион, Террорист, бомба, взрыв, ИГИЛ
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Появились фото и видео с места взрыва в центре Лиона
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