Подозреваемый в организации взрыва в Лионе заявил о действиях от имени ИГ

Подозреваемый в организации взрыва в Лионе заявил о действиях от имени ИГ

Предполагаемый организатор взрыва в центре Лиона 24-летний Мухаммед Хишем М. сказал следствию, что действовал от имени «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России), сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники. Об этом также сообщил телеканал LCI.

Ранее подозреваемый отрицал причастность к организации и свою вину. Телеканалу неизвестно, почему он изменил показания.

При обыске у подозреваемого дома полиция обнаружила, что его запросы в интернете были связаны с джихадом, однако конкретных доказательств его связи с террористической организацией не нашли.

Взрыв в центре Лиона на улице Виктора Гюго произошел 24 мая. В результате пострадали 13 человек. Полиция задержала двоих подозреваемых по делу 25 мая. Одним из них был 24-летний студент-программист, чье фото полиция опубликовала днем ранее.