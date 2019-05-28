СМИ узнали о покупке компонентов для бомбы в Лионе через интернет

СМИ узнали о покупке компонентов для бомбы в Лионе через интернет

Главный подозреваемый в организации взрыва в центре Лиона приобрел компоненты для создания взрывного устройства в интернет-магазине Amazon, сообщает Le Parisien.

Газета отмечает, что мужчина по имени Хишем М. заказал со своего аккаунта батарейки, микросхемы, а также перекись водорода и ацетон. Все компоненты были доставлены на дом к подозреваемому, пишет L’express.

Близкий к расследованию источник сообщил Le Parisien, что пока нет доказательство того, что подозреваемый связан с радикальным исламом. Следователи также пока не выяснили причину, по которой он решил устроить атаку.

Взрыв на пешеходной улице в центре Лиона произошел вечером 24 мая. Пострадали 13 человек, в том числе восьмилетний ребенок. Камеры наблюдения зафиксировали, как незадолго до происшествия к месту на велосипеде подъехал мужчина в темных очках и черном свитере и оставил там сверток, который затем взорвался. Как сообщали СМИ, бомба была начинена металлическими шариками и гвоздями. Полицейские предполагают, что взрывное устройство привели в действие дистанционно.