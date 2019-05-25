Полиция опубликовала новые фото предполагаемого террориста в Лионе

Полиция Франции опубликовала новые фотографии и описание человека, подозреваемого в организации взрыва на одной из пешеходных улиц в Лионе. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные в аккаунте полиции в Twitter.

«Новые фотографии и описание человека, подозреваемого в причастности к взрыву на улице Виктора Гюго. Если у вас есть информация, помогите нам, позвоните 197», — говорится в комментарии полиции.

На кадрах запечатлен мужчина на велосипеде, одетый в темную рубашку с закатанными рукавами и светлые шорты-бермуды. На плечах у него был черный рюкзак. Отмечается, что следствию удалось обнаружить образцы ДНК подозреваемого.

Взрыв на пешеходной улице Виктора Гюго неподалеку от центральной площади Белькур в Лионе прогремел 24 мая. В результате пострадали 13 человек, в том числе ребенок. По некоторым данным, бомба была начинена металлическими шариками и гвоздями, о чем говорит характер ранений у пострадавших. Власти допустили, что преступление могло быть организовано из террористических побуждений.

Как ранее сообщал телеканал BFM, подозреваемым является мужчина в возрасте 30-35 лет.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил слова поддержки семьям пострадавших.