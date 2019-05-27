В Лионе задержали двух подозреваемых во взрыве

В Лионе задержали двух подозреваемых во взрыве

В Лионе арестовали подозреваемого в организации взрыва рядом с кондитерской Brioche Doree. Об этом местному телеканалу BFMTV сообщил мэр города Жерар Коллон.

По словам министра МВД Кристофа Кастанье, ранее в Лионе задержали первого подозреваемого. Им оказался 24-летний студент-программист. Он был на снимке, распространенном полицией.

Ранее полиция опубликовала фото подозреваемого. На снимке был мужчина в темной рубашке и белых шортах, у него был велосипед. Сообщалось, что удалось обнаружить образцы его ДНК на месте преступления. Как предполагают полицейские, бомба приводилась в действие дистанционно.