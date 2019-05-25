Власти Франции допустили версию теракта в расследовании взрыва в Лионе

Полиция ведет расследование взрыва в Лионе исходя из террористического характера произошедшего. Вместе с тем, власти не уверены до конца, что речь идет именно о теракте

Фото: @prefetrhone / Twitter

Расследование дела о взрыве в Лионе 24 мая ведется по факту «преступного террористического сговора», сообщила глава минюста Франции Николь Беллубэ. Об этом сообщает BFM TV.

По ее словам, расследование ведет антитеррористический отдел полиции Франции. «Полиция начала расследование преступного террористического сговора, но нужно дождаться результатов расследования, которое ведется в данный момент и поручено судебной полиции», — сообщила она.

Вместе с тем она подчеркнула, что до завершения расследования делать выводы преждевременно. Говорить о том, что произошедшее было террористическим нападением рано. В то же время ранее «атакой! назвал произошедшее в Лионе президент страны Эмманюэль Макрон.

Взрыв в Лионе произошел в пятницу, 24 мая, рядом с главной городской площадью Белькур. В результате получили травмы 13 человек, в том числе ребенок. По некоторым данным, бомба была начинена металлическими шариками и гвоздями, о чем говорит характер ранений у пострадавших.

Согласно записи с камер видеонаблюдения, незадолго до взрыва на место прибыл мужчина на велосипеде и оставил сверток, который затем взорвался. Мужчина был в темных очках, черном свитере и светлых шортах. Его фотографии были распространены местными СМИ.