В центре Лиона прогремел взрыв

Источники BFM указывают, что бомба была в посылке. Представитель прокуратуры в разговоре с Agence France-Presse подтвердил эту информацию. Le Parisiene со ссылкой на источники в полиции пишет, что взорвался пакет или посылка, начиненная болтами и винтами.

«На данный момент мы не располагаем информацией о пострадавших россиянах, находимся в контакте с французскими силами правопорядка, наводим справки», — заявил РБК пресс-атташе посольства России во Франции Сергей Паринов.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в разговоре с РБК заявил, что взрыв вряд ли отразится на турпотоке.

«Лион не является массово посещаемым туристами местом, причем это касается как организованных туристов, так и самостоятельных. Ну и стоит иметь в виду, что сейчас не пик сезона, это все в совокупности позволяет говорить о том, что взрыв вряд ли отразится на турпотоке», — сказал он.