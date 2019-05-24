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Amazon $2 200 (+20,56%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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В центре Лиона прогремел взрыв
По официальным данным, восемь человек получили незначительные травмы. Взрыв произошел неподалеку от центральной площади Белькур
Фото: @News_Executive / Twitter

Взрыв прогремел в центре французского Лиона, сообщает местная радиостанция BFM TV.

Инцидент произошел во втором округе Лиона, на пешеходной улице Виктора Гюго рядом с главной городской площадью Белькур. По данным префектуры региона Овернь — Рона — Альпы, куда входит Лион, восемь человек пострадали, они получили незначительные травмы. BFM уточняет, что среди них один ребенок.

Префектура в своем Twitter указывает, что взрыв произошел на пересечении улиц Виктора Гюго и Сала. На опубликованных префектурой фотографиях видно, что район оцеплен, на месте работают спасатели и полиция. Также видно, что приехала спецтехника. BFM уточняет, что на место выехали саперы.

Источники BFM указывают, что бомба была в посылке. Представитель прокуратуры в разговоре с Agence France-Presse подтвердил эту информацию. Le Parisiene со ссылкой на источники в полиции пишет, что взорвался пакет или посылка, начиненная болтами и винтами.

«На данный момент мы не располагаем информацией о пострадавших россиянах, находимся в контакте с французскими силами правопорядка, наводим справки», — заявил РБК пресс-атташе посольства России во Франции Сергей Паринов.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в разговоре с РБК заявил, что взрыв вряд ли отразится на турпотоке.

«Лион не является массово посещаемым туристами местом, причем это касается как организованных туристов, так и самостоятельных. Ну и стоит иметь в виду, что сейчас не пик сезона, это все в совокупности позволяет говорить о том, что взрыв вряд ли отразится на турпотоке», — сказал он.

Авторы: Анна Трунина, Роман Кирьянов
Теги: Франция, Лион, взрыв
РБК
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