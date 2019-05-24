В центре Лиона прогремел взрыв

Взрыв прогремел в центре французского Лиона, сообщает местная радиостанция BFM TV.
Инцидент произошел во втором округе Лиона, на пешеходной улице Виктора Гюго рядом с главной городской площадью Белькур. По данным префектуры региона Овернь — Рона — Альпы, куда входит Лион, восемь человек пострадали, они получили незначительные травмы. BFM уточняет, что среди них один ребенок.
Префектура в своем Twitter указывает, что взрыв произошел на пересечении улиц Виктора Гюго и Сала. На опубликованных префектурой фотографиях видно, что район оцеплен, на месте работают спасатели и полиция. Также видно, что приехала спецтехника. BFM уточняет, что на место выехали саперы.