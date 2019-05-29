Зеленский назначил главу Службы безопасности президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Службы безопасности президента страны Максима Донца. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника управления — начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины», — говорится в документе.

При бывшем украинском лидере, Петре Порошенко, начальником Службы безопасности главы государства был Юрий Федоров. Он занимал эту должность с 2014 года, 3 мая 2019 года Порошенко уволил его.