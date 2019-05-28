Экс-министра финансов Украины назначили секретарем СНБО

На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован указ о назначении бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

Замглавы администрации Руслан Рябошапка 22 мая говорил, что указ уже подписан.

Данилюк покинул пост министра в июне 2018 года после соответствующего решения Верховной рады — из-за конфликта с премьером Владимиром Гройсманом.

Во время избирательной кампании Зеленского Данилюк был его советником. Ранее помимо поста главы минфина он занимал должности представителя президента Украины в кабмине и замглавы АП.