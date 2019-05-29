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Брошенную в московской поликлинике девочку передали бабушке

Сотрудники социальных служб передали в семью девочку, которую мать оставила в поликлинике, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Девочку отдали в семью ее бабушки по отцу, где с 2017 года с согласия матери живет ее старший брат. Все это время девочка находилась в больнице. Отмечается, что психическое и физическое состояние ребенка соответствует возрасту.

В середине мая сообщалось, что мать оставила девочку в поликлинике № 15. СК завел уголовное дело по по ст. 125 УК (оставление в опасности) и ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка).

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Позже мать брошенной девочки объяснила, что оставила ее, потому что не справлялась с обязанностями. На вопрос, почему она не передала ее органам опеки, женщина ответила: «Не додумала».

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В марте в Москве женщина оставила пятилетнюю дочь одну в квартире на несколько дней. Девочку нашли с признаками анорексии. Против женщины завели уголовное дело о покушении на убийство и арестовали.

Теги: поликлиника, ребенок, уголовное дело
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