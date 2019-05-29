Брошенную в московской поликлинике девочку передали бабушке

Сотрудники социальных служб передали в семью девочку, которую мать оставила в поликлинике, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Девочку отдали в семью ее бабушки по отцу, где с 2017 года с согласия матери живет ее старший брат. Все это время девочка находилась в больнице. Отмечается, что психическое и физическое состояние ребенка соответствует возрасту.

В середине мая сообщалось, что мать оставила девочку в поликлинике № 15. СК завел уголовное дело по по ст. 125 УК (оставление в опасности) и ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка).

Позже мать брошенной девочки объяснила, что оставила ее, потому что не справлялась с обязанностями. На вопрос, почему она не передала ее органам опеки, женщина ответила: «Не додумала».