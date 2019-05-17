СК начал проверку данных об оставленной в московской поликлинике девочке

Следователи начали доследственную проверку по факту опубликованной в СМИ информации о том, что в одной из московских поликлиник неизвестная женщина оставила маленькую девочку и не вернулась за ней. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел вечером 16 мая в поликлинике на севере Москвы. «В настоящее время ребенок направлен в медицинское учреждение до выяснения всех обстоятельств», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники СК пытаются установить родственников девочки.

Информацию об оставленном в столичной поликлинике ребенке сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник в полиции. «На записи с камеры наблюдения видно, как женщина в медицинской маске с девочкой на руках входит в здание», — говорится в материале.