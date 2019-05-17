СК завел дело из-за брошенной в московской поликлинике девочки

Следственный комитет возбудил уголовное дело, после того как в одной из поликлиник Москвы неизвестная женщина оставила двухлетнего ребенка. Об этом сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета.

Дело возбуждено по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка).

Отмечается, что в настоящее время ребенок находится в городской больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данным следствия, 16 мая женщина, на лице у которой была медицинская маска, оставила девочку в поликлинике и не вернулась за ней. В правоохранительные органа обратились врачи.

После этого следователи начали проверку. Радиостанция «Говорит Москва» сообщала, что инцидент произошел в детской поликлинике №15.