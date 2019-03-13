Мать брошенной в квартире девочки назвала произошедшее провокацией

Мать оставленной в московской квартире 5-летней девочки с признаками анорексии Ирина Геращенко, находясь в зале Савеловского суда Москвы, заявила, что вся эта история является провокацией. Об этом сообщает телеканал «360».

По словам 47-летней женщины, она любит свою дочь и намерена дальше ее воспитывать. Женщина возложила вину за происходящее на врагов, завистников и недоброжелателей.

Она рассказала, что девочка была желанным ребенком и появилась на свет в полной семье. Однако спустя несколько месяцев после рождения главу семейства посадили в тюрьму. Сейчас, как отметила Геращенко, у нее нет помощников и родственников.

«Муж, естественно, хотел эту дочь, вот она родилась. Через четыре месяца после рождения дочери мужа посадили. Сейчас я не знаю, где находится мой муж», — сказала она.