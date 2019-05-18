Мать брошенной в московской поликлинике девочки объяснила свой поступок

Женщина, которую задержали за то, что она оставила свою дочь в поликлинике на севере Москвы, а затем скрылась, на допросе объяснила причины содеянного. Видеозапись допроса опубликовал Следственный комитет на YouTube.

Отвечая на вопрос, почему она оставила своего ребенка в поликлинике, женщина сказала, что «не справлялась с обязанностями». «Не додумала», — заявила задержанная, отвечая на вопрос, почему не отдала девочку в органы опеки.

Информация о том, что женщина оставила ребенка в московской поликлинике появилась в СМИ вечером 16 мая. После этого следователи начали доследственную проверку.

Позднее было возбуждено уголовное дело уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка). Полицейским удалось задержать мать ребенка спустя сутки после произошедшего.